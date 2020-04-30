شكرا لقراءة خبر عن عـــاجل.. أمير قطر يسعد جميع المقيميين والمواطنيين قبل قليل ويصدر قرار تاريخي .. والأحتفالات تعمم المدن القطرية .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عـــاجل.. أمير قطر يسعد جميع المقيميين والمواطنيين قبل قليل ويصدر قرار تاريخي .. والأحتفالات تعمم المدن القطرية .. شاهد

أصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، قرارًا عاجلًا واجب التنفيذ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

76158060

وأعلن الديوان الأميري في قطر، قرار الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بالعفو عن عدد من السجناء، في عادة سنوية ترتبط بالشهر الفضيل من كل عام داخل العديد من الدول العربية والإسلامية.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد قرر العفو عن عدد من السجناء، في مكرمة أميرية سامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. ​ولم يكشف الإعلان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.

Advertisements

والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري أن "الأمير تميم" أصدر عفوًا أميريًّا بإطلاق سراح عدد من السجناء في البلاد.

وتابع البيان: "القرار يأتي مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار الفيروس". ​ولم يوضح البيان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.

ووفق آخر الإحصاءات في قطر، وصل عدد المصابين بكورونا حتى أمس الثلاثاء، إلى 10777 حالة، حيث تم تسجيل 677 حالة أمس.

76158060