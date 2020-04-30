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تعرف على أسعار الخضار والفواكه والأسماك في حضرموت لهذا اليوم

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والأسماك في حضرموت لهذا اليوم

الخليج 365 - المكـلا

ننشر أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

الموز = 400 ریال

التفاح المحلي = 500 ریال

التفاح الخارجي = 1500 ریال

البرتقال الخارجي= 2000

 

الباذنجان = 400 ریالا

الكوسة = 700 ریال

البصل = 500 ریال

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الثوم = 1800

الجزر = 500 ریال

الخیار = 700 ریال

اللیمون = 1200 ریال

الطماطم = 800 ریال

البطاطس = 600 ریال

 

لحوم الأغنام = 5000 ریال

لحوم الابل = 5000 ریال

لحوم الأبقار = 4500 ریال

سمك الثمد = 2000 ریال

سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال.

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