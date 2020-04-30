اليونيسف تسجل 110 آلاف اشتباه بالكوليرا في اليمن خلال العام الجاري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الأربعاء، رصد أكثر من 110 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن ممثلة “يونيسف” في اليمن، سارة بيسلو نيانـتـي، قالت فيه : “منذ يناير (كانون ثان) 2020، تم تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في 290 مديرية (إجمالي 331 مديرية) يمثل الأطفال دون الخامسة نحو 25 بالمئة منها”.

وأوضح البيان: “يتعاظم الخطر المحدق بأكثر من 5 ملايين طفل دون الخامسة في اليمن، جراء وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد، حيث تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة منذ منتصف أبريل الجاري”.

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وأضاف: “انتشار الكوليرا على نطاق أوسع وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشي الأمراض (..) جميعها أسباب قد تؤدي إلى تفاقم العبء الملقى على كاهل الأطفال وأسرهم”.

وأكدت نيانتي: “لا يزال أطفال اليمن عرضة لعدد لا يحصى من المخاطر التي تهدد بقاءهم على قيد الحياة”.

ويشهد اليمن للعام السادس عدوانا سعوديا أدى إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع العدوان الملايين إلى حافة المجاعة خاصة في ظل استمرار الحصار المفروض على اليمن.