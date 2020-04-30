شكرا لمتابعة خبر عن استعداداً لخوض المعركة.. الانتقالي يستدعي وزراء الدفاع السابقين والقادة العسكريين الجنوبيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم في مقر الجمعية، بعدد من الوزراء السابقين لوزارة الدفاع، وأعضاء بالهيئة العسكرية الجنوبية.

ووفقاً لما أوردته عدة مواقع تابعة للانتقالي أو موالية له فإن تفاصيل الخبر جاءت كالتالي:

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وجرى خلال الاجتماع تقديم صورة واضحة ومستفيضة عن الأحداث والتطورات على الساحة الجنوبية، بما فيها إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أكد الاجتماع على أن اتخاذ قرار الإدارة الذاتية من قبل قيادة المجلس في الوقت الراهن جاء من أجل تحريك المياه الراكدة في عملية اتفاق الرياض الذي بدأ يدخل حيز إيقاف التنفيذ من قبل الحكومة المتعنتة في عملية التنفيذ. مشيراً أن هناك (4) محافظات تدار ذاتياً من السابق وهي مأرب والمهرة وشبوة وكذا سقطرى مع دعم دولة الإمارات العربية للأخيرة في الاحتياجات الضرورية لها، ولم يتبقى سوى أبين وعدن ولحج والضالع وقد تم اعتماد الإدارة الذاتية لهم كغيرهم من المحافظات، وذلك لحين تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات لتحمل المسؤولية.

وتطرق الاجتماع للوضع الكارثي الذي تعرضت له العاصمة عدن في الأسبوع الماضي من تدمير للبنى التحتية للعاصمة عدن، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها، وكيفية العمل على معالجة هذه الأضرار الناجمة عن السيول بجهود ذاتية تبذل من جميع أبناء عدن المخلصين لانتشال عاصمتهم من وضعها الكارثي.

وناقش الاجتماع ما زعم أنه موضوع المجاميع التي يتم تسييرها من قبل حزب الإصلاح الإخواني داخل عدن لغرض إشعال الفتنة وخلق الفوضى للنهب والسرقة، لإرباك الوضع في العاصمة وإشغال الجهات المسؤولة عن آداء واجبها تجاه المواطن المكلوم، مؤكداً أن قيادة المجلس الانتقالي تدرس الأمر بشكل عاجل لوضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة.

ودعا الاجتماع، إلى ضرورة تعاون الجميع مع الجهات المختصة من خلال الالتزام بالقوانين والإرشادات الوقائية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وكذا أخذ الأمر بجدية أكثر وبمسؤولية أكبر للقضاء على جميع تلك الأمراض والحميات الآخذ بالانتشار في العاصمة المؤقتة.

كما تطرق الاجتماع، إلى القضية الأم (القضية الجنوبية)، وكيفية حلها في إطار المفاوضات مع الأطراف الموجودة، وهناك اجتهادات في هذا الشأن.

وحث الاجتماع، على ضرورة توحيد وترتيب الصف الجنوبي، بحيث نستطيع أن نقدم الأفضل للجنوب وشعبه من توفير الخدمات الأساسية، وكذا الدفاع عنه.

وأكد الاجتماع، أن قيادة المجلس الانتقالي لا تريد الضرر لأي طرف بقدر ما تبحث عن مصلحة شعب الجنوب، وأنه يرحب بأي مقترحات يتم رفعها لمناقشتها في اطار الحفاظ على الجنوب والنهوض به.

هذا وقد سُلط الضوء على مسألة المرتبات وكيفية الاستمرار في دفعها خلال شهر رمضان المبارك وانتضامها لما بعد شهر رمضان، حيث بلغت متأخرات مرتبات منتسبي القوات المسلحة لأكثر من (6) أشهر.

واعتبر مراقبون ان استدعاء المجلس الانتقالي الجنوبي لورزاء الدفاع السابقين والقيادات العسكرية الجنوبية يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل الانقلابيين في عدن وبهدف التحضير لخوض معركة يكملون من خلالها السيطرة على الجنوب تنفيذاً للانفصال وأن ما روجته مواقع الانتقالي عن تفاصيل الاجتماع ليس إلا تغطية لما دار على الواقع في الاجتماع.