مسئول بوزارة الإعلام يُجيب.. كيف استقبلت حضرموت العائدين من الإمارات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

قال صالح العمارى، مدير عام فرع وزارة الاعلام بحضرموت، إنه تم استقبال دفعة من أبناء الشعب اليمني، العالقين فى دولة الإمارات، منذ بدأ انتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم، مُضيفاً أن المواطنين كانوا داخل الحجر الصحي فى الإمارات، حيث اتُخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لهم، لضمان سلامتهم.



وأضاف العمارى، فى تصريحات صحفية خاصة لـ الخليج 365، إن المواطنين دخلوا المُكلا، عبر مطار الريان، يحملون شهادة صحية، تُفيد خروجهم من الحجر الصحي بالإمارات، لافتاً إلى تواجد أطقم طبية داخل المطار لحظة استقبالهم، للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.

Advertisements

وتابع مدير عام فرع وزارة الاعلام بحضرموت، أنه تم نقل المواطنين من مطار ريان إلى منازلهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية، بمحافظة حضرموت، مُضيفاً: “نتوجه بالشُكر لدولة الإمارات على وقوفهم بجانب أبناء الشعب اليمني”.

كان محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نفي، بشكل قاطع أن تكون الإمارات قد أرسلت بعض المصابين بمرض كورونا الى بلادنا، مؤكداً على العكس من ذلك فقد أسهمت دولة الإمارات في فحص ورعاية وايواء أبنائنا العالقين وايصالهم الى أهلهم في صحة وسلامة.

وأكد المحافظ صحة وصول طائرة اماراتية مساء الثلاثاء الى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، وقال إن وصول هذه الطائرة جاء بعد ترتيبات مسبقة مع الأشقاء في دولة الإمارات عبر قنوات حكومية رسمية لإيصال 45 مواطناً يمنياً عالقاً الى بلادنا عبر مطار الريان الدولي بعد استيفاء كافة الشروط الصحية لهم وإقامة حجر صحي وتوفير الإيواء اللازم لهم في دولة الإمارات ومنحهم شهادة صحية بخلّوهم من المرض، وعلى إثر ذلك قامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بتكليف فريق طبي عالي من مكتب الصحة بساحل حضرموت بتنفيذ فحص إضافي للواصلين في المطار، وبعد التأكد من سلامتهم تم نقلهم بصورة مباشرة الى محافظاتهم عبر وسائل مواصلات تم ترتيبها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة كإجراء عاجل، علماً بأن اثنين فقط منهم من محافظة حضرموت.