شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية : تعلن مفاجأة سارة للمقيمين السوريين واليمنيين في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، مساء امس الأربعاء، عن مفاجأة سارة للمقيمين السوريين واليمنيين، وذلك في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مديرية الجوازات على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بتمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين والسوريين في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، وذلك حتى تاريخ 1441/9/21هـ.

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ودعت الجوازات السعودية، المقيمين اليمنيين والسوريين إلى استرداد المبلغ المدفوع لغرامة تأخير تجديد الهوية، وطلب طباعة وتوصيل الهوية من خلال منصة "أبشر" في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

وكانت المديرية قد أعلنت في 8 أبريل/نيسان الجاري، أنها بدأت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين والسوريين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية مددت الهوية لكافة المقيمين على أراضيها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل أيام من انتهاء إقاماتهم بسبب فيروس كورونا، وتعليق رحلات الطيران.