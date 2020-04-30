شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق .. يوجه مطالب عاجلة للتحالف والشرعية والمجلس الانتقالي من اجل انقاذ العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق الى اخذ عدد من التدابير العاجلة في عدن بعد تفشى وباء كورونا في المدينة للحد من انتشاره.

وكتب بن لزرق في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عدد من النصائح المهمة التي يحب تنفيذها لحماية السكان من الفيروس المميت، أبابيل نت يعيد لكم نشر مقال بن لزرق كما ورد:

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-التدابير الاحترازية الحقيقة التي يجب إتباعها لإنقاذ عدن ومحاصرة تفشي وباء كورونا. -الإسراع في تجهيز المحجر الصحي بالبريقة ونقل كافة الحالات المصابة اليه على وجه السرعة واخلاء المستشفيات الخاصة والحكومية من أي حالات مصابة .

-تشكيل لجنة متابعة خدمات لمتابعة امدادات التيار الكهربائي والمياه وضمان وصول الحد الممكن منها إلى كل منزل بعدن .

-تشكيل فرق على مستوى المديريات في عموم عدن تقوم بشفط مياه الصرف الصحي والامطار من الشوارع .

-تشكيل فرق تطوعية على مستوى الأحياء يقوم خلالها الناس بتنظيف أحيائهم والحرص على بقائها نظيفة .

-تطبيق حظر واسع النطاق يٌستثنى منه أصحاب الأعمال الهامة والضرورية مثل الميناء –الوكالات التجارية – المواد التموينية –الصيدليات وتحدد فيه ساعات للتزود بالاحتياجات الضرورية للناس .

-تشكيل لجان مجتمعية تقوم بجمع التبرعات وتقديم يد العون للاسر الفقيرة والمحتاجة.

-دعم المستشفيات الحكومية بالتجهيزات الطبية والأدوية الخاصة بمواجهة الوباء.

-إغلاق شامل وتام لكل أسواق القات ومنع دخوله إلى عدن ومنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات المساجد.

-دعوة التحالف والعالم لتقديم يد العون المالية للناس في عدن لصرف مرتبات موظفي القطاع العام والمختلط لشهرين مقدما وعلى وجه السرعة.

-حفظ الله عدن واليمن وشعبها

فتحي بن لزرق

30 ابريل 2020