شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني شهير : يحذر من ما ستشهده اليمن خلال الايام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعرض الفلكي اليمني عدنان الشوافي مؤشرات حالة الطقس في اليمن، المتوقعة خلال الفترة 29 أبريل وحتى 5 مايو القادم، بعد أن شهدت البلاد الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة على مختلف المناطق.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في مقال له نشره الأربعاء على حسابه في "فيسبوك"، ان "البلاد ستشهد استمرار هطول امطار متفاوتة الشدة".

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واوضح بان التوقعات تشير الى ان حالة الطقس في اليمن ستشهد منذ اليوم الاربعاء 29 أبريل 2020م وحتى الثلاثاء 5 مايو 2020م حالة من اضطراب الطقس الماطرة، حيث تجلب الحالة نشاط خلايا أمطار شديدة الغزارة متوقعة خلال الأسبوع كاملا دون استثناء، وأوج الحالة من السبت الى الثلاثاء القادم 5 مايو 2020.

واضاف، "بالنسبة لتوزيع الأمطار خلال أسبوع قادم فان التوقعات للهطول يكاد يغطى معظم المناطق اليمنية، الا أن تركيز الحالة بأمطار متوسطة إلى غزيزة إلى شديدة الغزارة يكون بدرجة رئسية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والأحواض والهضاب الداخلية- المثلث صعدة تعز عتق وما بينهما من مناطق".

ولفت الشوافي، "لا نستبعد أن تتوسع الحالة الماطرة إلى بعض المناطق في السهول و السواحل الغربية وبعض المناطق من الهضاب الشرقية، بينما متوقع الهطول للأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة من متوسطة الى غزيرة على بقية المناطق اليمنية وتشمل ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والغربية والجنوبية وتغطي بعضا من الصحارى والهضاب الشرقية".

واشار الشوافي الى ان درجة شدة التنبيه مرتفعة للدرجة الثانية (باللون الأصفر) من مخاطر الأمطار العزيرة والشديدة الغزارة وما يرافقها من برق وسيول وانخفاض في الرؤية الأفقية وانزلاقات التربة والصخور.

ودعا إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس، والالتزام بالارشادات التي يتم تقديمها للمواطنين حرصا على سلامتهم.