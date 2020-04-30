اخبار الخليج / اخبار اليمن

الفنانة "نانسي عجرم" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي في أحضان هذه الشخصية الشهيرة .. شاهد (صورة صادمة)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقراءة خبر عن الفنانة "نانسي عجرم" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي في أحضان هذه الشخصية الشهيرة .. شاهد (صورة صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - الفنانة ”نانسي عجرم“ تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي في أحضان هذه الشخصية الشهيرة .. شاهد (صورة صادمة)

بمناسبة عيد ميلاده، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورةً تجمعها بشقيقها نبيل عجرم الّذي خاض تجارب فنية منذ سنوات طويلة وبقي إسمه راسخاً في أذهان الجمهور.

 78393877

 

 

Advertisements

وبدا نبيل عجرم في الصورة سعيداً وهو يحتضن شقيقته نانسي والشيب يغطّي شعر رأسه، أمّا على حسابه الخاص بإنستغرام فنشر صورة عائلية من عيد الشعانين الفائت.

 

 

 

وظهر نبيل عجرم برفقة شقيقته نانسي عجرم ووالدتهما ريموندا، فمن يشبه أكثر؟

78393877
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا