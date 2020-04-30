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الرياض - رنا عبدالله - الفنانة ”نانسي عجرم“ تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي في أحضان هذه الشخصية الشهيرة .. شاهد (صورة صادمة)

بمناسبة عيد ميلاده، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورةً تجمعها بشقيقها نبيل عجرم الّذي خاض تجارب فنية منذ سنوات طويلة وبقي إسمه راسخاً في أذهان الجمهور. 78393877 Advertisements وبدا نبيل عجرم في الصورة سعيداً وهو يحتضن شقيقته نانسي والشيب يغطّي شعر رأسه، أمّا على حسابه الخاص بإنستغرام فنشر صورة عائلية من عيد الشعانين الفائت. وظهر نبيل عجرم برفقة شقيقته نانسي عجرم ووالدتهما ريموندا، فمن يشبه أكثر؟ 78393877 78393877

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