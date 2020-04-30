شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : القوات الحكومية تتمكن من السيطرة على أول محافظة جنوبية بشكل كامل .. وقيادات المجلس الانتقالي يهربون عبر البحر ..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت القوات الحكومية من كسر محاولة انقلاب جديدة في محافظة سقطرى جنوب شرق البلاد ، من قبل عناصر تابعة لمايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا . وقالت مصادر مطلعه ان مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية من جهة وعناصر تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في حديبو عاصمة المحافظة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون نجمة "عرب ايدول" الفنانة دنيا بطمة .. شاهدو الفضيحة الأخلاقية التي وقعت فيها اليوم .. وكيف تصرف زوجها عندما تم استدعائه إلى قسم الشرطة ..(صور) • الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدم الجميع بظهورة الغريب اليوم ... شاهدو كيف اصبح شكله بعد الحجر الصحي ..(صور) Advertisements • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الوضع ودحر وافشال محاولات عناصر الانتقالي ومطاردتهم باتجاه مديرية قلنسية. وذكرت المصادر أن قيادات عسكرية تابعة للانتقالي هربت عبر البحر بعد فشلها في السيطرة على المدينة.

وأوضحت المصادر أن مفاوضات تجري لتسليم الانتقالي للواء الأول مشاه بحري للقوات الحكومية. وتشهد محافظة ارخبيل سقطرى محاولات انقلاب عديدة يقوم بها عناصر تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، لكن القوات الحكومية تنجح في كل مرة من كسر تلك المحاولات وافشال المخططات التي تمولها دولة الامارات .

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