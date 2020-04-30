الأمن يلقي القبض على عصابة تمارس الاحتيال والسرقة بـ"حضرموت"

ألقى أمن وشرطة مديرية القطن، بوادي حضرموت، القبض على شخص، ومعه عصابة يمارسون مهنة النصب والاحتيال، بسرقة مبلغ يقدر بحوالي "16000 دولار".

وذكر "مركز الإعلام الأمني"، أن الشخص ويدعى ( ج ، م ، غ) يبلغ من العمر 22 عامًا، معه عصابة مكونه من ثلاثة صوماليين، ويمني، يمارسون مهنة النصب في الحوالات المصرفية، من خلال شرائهم جوال دكتور من الصومال، وبيعه في اليمن واسترداد جميع بياناته".

وقال المركز الأمني "إنه تم رفع بلاغ على الجناة، من شرطة محافظة المهرة، يفيد بارتكابهم جريمة عمليات نصب مالية كبيرة، عبر حوالات مصرفية بعملة الدولار".

وأشار الإعلام الأمني إلى "أنه من خلال استرداد جميع بيانات الدكتور الصومالي، من أرقام ومحفوظات سابقة، يتم التواصل مع أقرب الناس له، ويطالبونهم بتحويل مبالغ مالية بالدولار، الى اليمن على أساس أنهم من طرف الدكتور".

ولفت "أنهم استلموا خمس حوالات، بإجمالي 16000 دولار ، حيث تمكن أمن المهرة القبض على شخص متلبس أثناء استلامه آخر حواله كانت باسمه".