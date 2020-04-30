ذمار: مليشيا الحوثي تقتل شاباً رفض القتال في صفوفها وتختطف آخر

أقدم مسلحون حوثيون، بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، على قتل شاب رفض القتال في صفوفها.



وقالت مصادر محلية، في مديرية مغرب عنس، إن عناصر المليشيات أقدمت أمس الاول، على قتل شاب يدعى "محمد سعد الموشكي" في عزلة موشك بالمديرية.



وأوضحت المصادر، أن سبب القتل هو رفض الشاب العودة للمشاركة في جبهات القتال، حيث كان أحد عناصرها وعند عودته من جبهة القتال رفض الرجوع إلى صفوف المليشيات لتقوم الأخيرة بقتله.



بالتزامن، خطف مسلحون حوثيون، مواطناً من أحد الأسواق العامة بمدينة ذمار وسط اليمن.



مصادر محلية قالت إن مسلحين حوثيين على متن طقم عسكري اختطفوا، عصر الاثنين، مواطناً من سوق عنس بمدينة ذمار، ونقلوه إلى أحد سجونها بالمدينة.



وأضافت المصادر، إن المواطن المختطف يدعى "عبده صالح حسن" من أهالي مديرية عنس، وسبق أن اختطفته المليشيات بسبب ترحمه على الرئيس السابق علي صالح، الذي قتلته المليشيا في ديسمبر 2017م



وتشهد محافظة ذمار انتهاكات مستمرة للمدنيين من قبل المليشيات الحوثية منذ سيطرتها على المحافظة قبل أكثر من خمس سنوات.

