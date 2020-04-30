اخيرآ : قوات الشرعية تحكم السيطرة الكاملة على اول محافظة جنوبية وقيادات المجلس الانتقالي تفر عبر البحر بعد فشلها عن السيطرة على المدينة

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عدن - ياسمين التهامي - وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات اندلعت في مدينة حديبو عاقمة المحافظة, بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الوضع ودحر وافشال محاولات عناصر الانتقالي ومطاردتهم باتجاه مديرية قلنسية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وذكرت المصادر أن قيادات عسكرية تابعة للانتفالي تهرب عبر البحر بعد فشلها في السيطرة على المدينة. وبينت المصادر أن مفاوضات تجري لتسليم الانتقالي للواء الأول مشاه بحري للقوات الحكومية.

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