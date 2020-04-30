شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يرد قبل قليل على دعوة الرئاسة اليمنية بمنحهم فرصة للتراجع عن بيان الادارة الذاتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على تغريدة مستشار الرئيس ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي، والذي قال ان على الانتقالي التراجع عن خطواته عقب إعلان تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدن.

وأعتبر بن بريك أن لسان هذه التصريحات سنجعلكم تموتون ايها الجنوبيون وسنمنع العالم عن مساعدتكم اذا لم تراجعوا عن قراراتكم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد"

شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو"

الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها!

Advertisements

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وقال بن بريك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر "‏يعني بالعربي الفصيح سنجعلكم تموتون بكورونا وسنمنع كل العالم عن مساعدتكم حتى تتراجعوا عن إلزام الحكومة باتفاق الرياض وتنفيذه دون انتقائية، ولاتلزموها بتحرير الشمال وتوحيد الجهد ضد الحوثي، ولاتحاربوا فساد الحكومة".

وأضاف : "للأسف زميلي عبدالملك كنت أظنك غير هذا، عظم الله أجر الناصريين فيك".

ومنحت الرئاسة اليمنية، امس الأربعاء، الفرصة للمجلس الانتقالي الجنوبي، للتراجع عن خطوته التي واجهت رفض شعبي ورسمي ودولي واسع واتاحة الفرصة للحكومة اليمنية المعترف بها، لتتولى مسؤليتها في مكافحة جائحة كورونا.

وقال عبد الملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، أنه بعد أن ثبت وجود حالات مصابة بالكورونا في عدن، أمام المجلس الانتقالي فرصة للتراجع عن خطوته التي أقدم عليها، في إشارة لبيان إعلان حالة الطوارئ والإدارة التنفيذية للمحافظات اليمنية الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف: "الحرص على سلامة المواطنين هو الدليل الوحيد انك تعمل من أجلهم".

وتابع: لاشك أن الدولة اليمنية في حالة ضعف،تتنازعها، الانقلابات، والمليشيات والمشاريع الصغيرة، وجماعات المصالح، والشعب اليمني بسبب ذلك كله لا يمتلك إرادته كاملة، ولكن تاريخ هذا الشعب العريق والأصيل يقول إن هذه مرحلة عابرة مهما كانت قسوتها وان اليمن سيقوم من الدمار عزيزا قويا كريما قادرا.

وأكد على أن إطلاق النار الشامل في اليمن والإفراج عن كافة المعتقلين والآسرى والمختطفين ضرورة وواجب انساني للتفرغ لجهود حماية الشعب اليمني من جائحة الكورونا المحتملة.

ولفت الى أن "أنسنة مايحدث يمهد لوقف شامل للحرب والسلام الحقيقي الذي ينشده اليمنيين".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن السبت الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، قبل أن يعود للتأكيد لاحقا بإنه "مفوض من الشعب"، و"لن يتراجع" في خطوة وصفها وزير الخارجية بالحكومة اليمنية المعترف بها محمد الحضرمي بأنها "استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض" من قبل المجلس الانتقالي.