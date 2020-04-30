شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : حكومة الشرعية تسلم الامارات اول محافظة جنوبية بشكل كامل مقابل العودة الى العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقدت الحكومة الشرعيه اليمنية السيطرة العسكرية على محافظة سقطرى بعد انشقاق كتائب والوية عسكرية انضمامها الى قوات الانتقالي المدعوم من الامارات .

وأعلنت شخصيات قيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن سيطرة القوات المتحالفة معه على كافة السلاح الثقيل في سقطرى بعد توتر هناك، إثر تعيين قائد عسكري تتهمه أطراف محلية بالتبعية لحزب الإصلاح .

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وعين العميد طيار ناصر باجريد قائدا للّواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى بعد تمرد كتائب وإعلانها الانضمام للانتقالي الجنوبي.

وقال القيادي بالانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي في تغريدة بتويتر فجر اليوم:"الآن أنهيت مكالمة هاتفية مع الزملاء في سقطرى. كل شيء هناك على ما يرام سيطرت القوات الجنوبية على كافة السلاح الثقيل والمتوسط التابع لميليشيات الإخوان المسلمين. مبارك لسقطرى ومجتمعها المسالم و"عقبال" كل شبر محتل في الجنوب الحبيب.".

ولم يصدر بعد تعليق من حكومة اليمنية معين عبدالملك الذي يتماشى مع الانتقالي المدعوم من الامارات على هذه الانباء.

وتأتي سيطرة الانتقالي العسكرية على محافظة سقطرى بعد تسريبات حكومية بأن التصعيد الاخير في عدن جاء نتيجة مقايضة اماراتية للحكومة الشرعية بتسليم سقطرى مقابل عدن لدولة الامارات وهذا ما بدأ ملحوظا في الايام الاخيرة.