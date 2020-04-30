شكرا لمتابعة خبر عن قناة المسيرة : تعلن السيطرة على الجوف بالكامل وانتهاء المعركة فيها ويعلنون عن بدء عملية عسكرية واسعة للسيطرة على محافظة مارب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ما يسمى بمتحدث قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، امس الأربعاء، السيطرة على محافظة الجوف بنسبة 95% وانتهاء عمليتهم العسكرية “فأمكن منهم”. وقال سريع إن المرحلة الأخيرة من العملية انتهت بالسيطرة على “معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف”، مبينا أن معسكر اللبنات يعتبر آخر معاقل القوات الموالية للتحالف في الجوف وهو يعتبر مفتاح محافظة مأرب. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) موضحا أن المساحة التي سيطرت عليها قواته مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف. وزعم في تصريح لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أن صحراء الجوف شكلت أهم وكر للـ”القاعدة” و “داعش” المدعومين من التحالف والذين قاتلوا إلى جانبه في اليمن. وأكد العميد يحيى سريع أن لدى صنعاء “خيارات استراتيجية ستجعل ما اسماه العدو يندم على تصعيده، وعليهم أن يتحملوا العواقب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة المسيرة : تعلن السيطرة على الجوف بالكامل وانتهاء المعركة فيها ويعلنون عن بدء عملية عسكرية واسعة للسيطرة على محافظة مارب (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.