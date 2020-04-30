شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام من وزارة الصحة لسكان العاصمة الموقتة عدن وبقية عموم اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الصحة اليمنية، تنويه عاجل إلى كافة ابناء العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق اليمن وذلك بعد أن اعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالوباء.

وطالبت الوزارة من المواطنين في عدن الالتزام في بيوتهم وأخذ الحيطة والاحتراز، وعدم الاختلاط والتجمعات إلا في حالات الضرورة القصوى.

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واعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورنا اليوم الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

واكدت اللجنة في تغريده على منصات المواقع المفتوحة" تويتر" تسجيل 5 حالات إصابة بالوباء، موضحة انه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً.