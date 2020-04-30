شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يعلن حظر التجوال الشامل في العاصمة الموقتة عدن ويصدر 12 توجيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إعلان اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا تأكيد إصابة خمس حالات في عدن بكورونا،اعلن الانتقالي عددا من الاجراءات الاستثانئية. وجاء في بيان المتحدث الرسمي للانتقالي نزار هيثم: نظراً للتطورات الصحية في العاصمة عدن والتأكد من وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تقرر اتخاذ الاجراءات التالية: جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) Advertisements 1- إعلان حظر التجوال ‎الشامل (٢٤ساعة) تبدأ عند الساعة ١٢ بعد منتصف ليل الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام. ‎ 2- استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، ويمنع دخوله وبيعه داخل المدن وخارجها. ‎3- اغلاق مراكز التسوق الكبرى “المولات” لمدة أسبوعين باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار . ‎4- يسمح للفنادق بالعمل بشكل محدود، مع السماح فقط للعائلات بالسكن فيها و‏اتباع الشروط الصحية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. 5- ‏استمرار إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين والسماح بالبيع السفري فقط. 6. ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين، وحث العلماء والمشائخ وأئمة المساجد على المساعدة في توعية الناس بضرورة الالتزام باجراءات الحظر. 7- تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس. 8- إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية والسلع التموينية مثل الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها. 9- التنسيق مع الغرفة التجارية لتحديد منافذ البيع للسلع الأساسية لكبار التجّار وتحديد أسعار ثابتة وإعلانها للمواطنين. 10- تحديد أنواع المواد الغذائية والدوائية المسموح خروجها من عدن و تحديد الجهة المسؤولة عن صرف التصاريح لمرورها لتكون عبر مكتب الصناعة والتجارة. 11- تحديد التعرفة المناسبة لنقل الثقيل بعد جلوس مكتب النقل ونقابة النقل مع الغرفة التجارية و مكتب الصناعة. 12- يتم التنسيق مع تجار الجملة بحجز كمية من البضائع في مخازنهم احتياطا للمناطق الجنوبية ويسمح لهم بعد ذلك بالتصدير خارجياً. م. نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

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