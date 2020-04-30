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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام " الولايات الامريكية تصدر بيان صااااادم ومدوي بشأن دولة الجنوب وتصدم محالفيها بهذا القرار الغير متوقع .. تفاصيل !

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه الإدارة الذاتية للجنوب ودعته إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية مايكل بومبيو، في تغريدة له على “تويتر” إن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الصراع في اليمن.. داعيا الأطراف السياسية للعودة إلى العملية السياسية وتطبيق اتفاق الرياض.



وعبر بومبيو عن قلق الخارجية الأمريكية من إعلان المجلس الانتقالي.. مشيرا إلى أن من شأن القرار مفاقمة الصراع في اليمن، وإعاقة جهود مواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن ردود الأفعال الدولية تجاه إعلان الانتقالي -المدعوم من الإمارات- السبت الماضي، الإدارة الذاتية للجنوب والذي قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

جديد اب برس

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