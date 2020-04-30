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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 30-04-2020? - آخر تحديث الخميس 30-4-2020? شاهد" المشاكل الواقعة على المطربة اليمنية.. أروى والسبب برنامج رامز جلال .. تفاصيل واحداث حصرية ! جديد اب برس Advertisements ​ ك المطربة اليمنية أروى مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال موسم رمضان ‏‏2020.‏ وخلال تقديم أروى لحلقة الثلاثاء التي استضافا فيها الفنان السعودي حسن عسيري، كانت ترتدي بروش على شكل فراشة ملونة سخر ‏منها رامز جلال أثناء تعليقه على مقدمتها مع الضيف.‏ وقال رامز مازحا "اطلقي الفراشة دي عليه لو كذب"، معلقا بذلك على شرحها للضيف قواعد البرنامج وكرسي الاعتراف.

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