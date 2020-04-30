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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 30-04-2020? - آخر تحديث الخميس 30-4-2020? خطير وهام" وزارة الصحة في العاصمة صنعاء" تكشف حقيقة تفشي كورونا بعد ساعات من اكتشاف 5 حالات مؤكدة في عدن تفاصيل طارئة ! أعربت ‏وزارة الصحة اليمنية عن قلقها حيال ما أبداه مكتب منسق الأمم المتحدة من مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين وتكتمهم على هذا الأمر بالغ الخطورة.

وشددت على أهمية بحث الحالات المشتبهة ومصارحة المجتمع وضمان عدم تسييس الوباء والتعتيم على الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ٥ حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن. جديد اب برس Advertisements ​

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