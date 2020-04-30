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الرياض - رنا عبدالله - شاهد.. أمير الكويت يظهر بحالة يرثى لها مع أحفاده في احدى ليالي رمضان .. (صورة مسربة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً تجمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بأحفاده في أحدى ليالي شهر رمضان الفضيل.

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وتظهر الصورة، التي رصدتها “وطن”، أمير الكويت وسط أحفاده حيث يعرضون عليه بعض مقاطع الفيديو، فيما بدى بصحة جيدة وطفت على الصورة أجواء من الفرح.

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وانهالت التعليقات المشيدة بأمير الكويت المحبوب من شعبه والذي يحتل مكانة في قلوبهم، داعين له بدوام الصحة والعافية، مشيدين بالأجواء العائلية التي ظهرت في الصورة.

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