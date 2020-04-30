شكرا لقراءة خبر عن بعد إعلان زواجهما.. ياسمين صبري تصدم أحمد أبو هشيمة بقرار تبنيها هذا النجم والعيش معه وهي محجبة! لن تصدق من يكون؟ .. شاهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - بعد إعلان زواجهما.. ياسمين صبري تصدم أحمد أبو هشيمة بقرار تبنيها هذا النجم والعيش معه وهي محجبة! لن تصدق من يكون؟ .. شاهد (فيديو)

2020/04/30 الساعة 01:00 صباحاً (المراسل اليمني)