شكرا لقراءة خبر عن بعد إعلان زواجهما.. ياسمين صبري تصدم أحمد أبو هشيمة بقرار تبنيها هذا النجم والعيش معه وهي محجبة! لن تصدق من يكون؟ .. شاهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - رنا عبدالله - بعد إعلان زواجهما.. ياسمين صبري تصدم أحمد أبو هشيمة بقرار تبنيها هذا النجم والعيش معه وهي محجبة! لن تصدق من يكون؟ .. شاهد (فيديو)
2020/04/30 الساعة 01:00 صباحاً (المراسل اليمني)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية ياسمين صبري أثار بلبلة بين أوساط المتابعين .
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وظهرت ياسمين في الفيديو وهي مرتدية الحجاب أثناء لقاء مباشر مع نجم المواقع المثير للجدل المعروف باسم ريان جيلر. ووجهت من خلاله سؤالاً إلى المتابعين عما إذا كانت تبدو فعلاً مصرية لافتة إلى أنها تبدو سعودية ورافضة أن تكون سورية بحسب ما رأى جيلر.
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