شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سلطنة عمان تشهد حدث نادر لأول مرة في تاريخها ..شاهد بالفيديو ما الذي حدث في قمة جبل شمس !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو خاطفا للأنفاس، يظهر لحظة قيام أحد الفرنسيين المغامرين بالقفز من قمة جبل شمس وهي أعلى قمة في سلطنة عمان.

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