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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان:طيران التحالف يباغت الجميع ويوقع مجزرة مروعة في صفوف الانتقالي 40 قتيل و260 جريح...وأشهر صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل مرعبة

2020/04/30 الساعة 01:34 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان:طيران التحالف يباغت الجميع ويوقع مجزرة مروعة في صفوف الانتقالي 40 قتيل و260 جريح...وأشهر صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل مرعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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