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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..أول رد من زعيم جماعة الحوثي على دعوة القيادى المؤتمري " العواضي " لهبه شعبية ضد الحوثيين بالبيضاء !

كشف حساب " صعدة الآن " بتوتير في خبر عاجل له عن ارسال زعيم الحوثيين وفدا وساطه لتسوية قضية " شعف" البيضاء بعد ساعات من اطلاق القيادي المؤتمري " ياسر العواضي " دعوة لهبة قبلية لطرد الحوثيين من البيضاء . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "عااااجل عبدالملك الحوثي يكلف ابو احمد الحوثي بقيادة وفد وساطة حوثية الى محافظة البيضاء ، وتحكيم القبائل في قضية شعف البيضاء ، وكالعادة با يسوقوا الهجر للقبائل بقري وغنمي ويا دار ما دخلك شر...". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير..عبد الباري عطوان يباغت الجميع ويؤكد ان الرئيس هادي توفى فعلا ويكشف المكان الذي توجد فيه جثته وردنا الان..وزير الصحة اليمني ناصر باعوم يصعق كل ابناء الجنوب ويعلن قبل قليل هذا الامر الكارثي “شاهد” من هو الشخص الذي ارتمت نانسي عجرم في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً؟! ورد للتو..الشرعية تباغت الجميع وتكشف حقيقة سيطرة حزب الاصلاح على الحكومة وردنا الان:طيران التحالف يباغت الجميع ويوقع مجزرة مروعة في صفوف الانتقالي 40 قتيل و260 جريح...وأشهر صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل مرعبة Advertisements ورد للتو..توتر خطير وتصعيد متسارع وانتشار أمني وعسكري كثيف في هذه المحافظة الجنوبية وشعار الانتقالي نكون اولا نكون والطرف المنتصر سيفرض كلمته الحاسمة شاهد فيديو.. “جريء” للبحرينيّة “حلا الترك” مع شابين .. ماذا فعلت حتّى هاجمها الجمهور!! وردنا الان ..أول رد من زعيم جماعة الحوثي على دعوة القيادى المؤتمري " العواضي " لهبه شعبية ضد الحوثيين بالبيضاء ! ورد للتو..معركة حامية الوطيس واشتباك بالايدي تنتهي بتلقي هاني بن بريك ملطام بين العيون من تاجر ذهب إماراتي..لن تصدق سبب الملطام ولماذا غضب الثري الاماراتي وردنا الان..دولة عظمى تباغت الجميع وتعلن رسميا تعاطفها مع الانتقالي الجنوبي وتكشف عن تهديدات غير مسبوقة ستقلب هذه المحاظة الجنوبية راسا على عقب

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