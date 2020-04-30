الحوثيون يحتجزون 4 مقطورات غاز ويخصصونها لجماعتهم في ذمار

احتجزت مليشيا الحوثي الانقلابية، أربع مقطورات غاز ومنعت بيعها للمستهلكين في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية، احتجزت 4 مقطورات غاز في( شركة الحسينية )الواقعة في خط الحسينية و(شركة القرن) الواقعة في منطقة ذمار القرن.



وبحسب المصادر فإن المليشيات رفضت إفراغ المقطورات وتعبئتها في خزانات الشركتين وتوزيعها على الوكالات ومنها للمستهلكين، ووجهت القائمين على المحطتين بتخصيصها للحوثيين فقط.



ووصلت المقطورات مطلع رمضان الجاري، وكان من المفترض أن يتم تفريغهن وتوزيعهن للوكلاء ومنها للمستهلك لليوم التالي.



وتشهد محافظة ذمار انعداماً كبيراً لمادة الغاز المنزلي منذ أسابيع، كغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مع انتشار الغاز في الأسواق السوداء بأسعار خيالية تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 9 آلاف ريال للأسطوانة فئة 15 كيلو والتي يقل وزنها عن التعبئة الرسمية بمعدل 5 كجم.



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