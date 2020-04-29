ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 29 ابريل 2020 وهي كالتالي :

مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة https://www.elyamnelaraby.com/476700/ وفاة امرأة في صنعاء جراء انفجار اسطوانة غاز تالفة https://www.elyamnelaraby.com/476705 مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي في سياني إب https://www.elyamnelaraby.com/476713/ خيرالله: مشكلة اليمن معقّدة لكن “الشرعية” جزء منها ولا يمكن أن تكون حلّا https://www.elyamnelaraby.com/476714/ المشتركة تكسر هجوماً حوثياً بمثلث البرح غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/476716/ لواء باب المندب يُسلم تاجراً قادماً من جيبوني إلى الشؤون القانونية بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/476717/ Advertisements مقتل صيدلاني برصاص حوثيين بحاجز تفتيش بين محافظتي الضالع وإب https://www.elyamnelaraby.com/476718/ نبيل الشرعبي صحفي استقصائي خسر عمله ولم يخسر ضميره المهني.. قصة تلخص واقع الصحافة في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/476723 رسمياً.. الإعلان عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن https://www.elyamnelaraby.com/476734/ عاجل.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن فرض حظر التجول لمدة 3 أيام https://www.elyamnelaraby.com/476741/ بعد تسجيل حالات كورونا .. الأوقاف تقرر تعليق الصلاة في كل مساجد عدن https://www.elyamnelaraby.com/476751/ ياسر العواضي يكشف لأول مرة جرائم الحوثيين في البيضاء ويوجه نداء للقبائل https://www.elyamnelaraby.com/476755/ مخترع حضرمي ينهي إبتكاره الخاص بوباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/476759

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