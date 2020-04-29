لجنة الطوارئ بمديرية «حوف» تواصل حملة الرش بمنفذ «صرفيت» لليوم الرابع على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل لجنة الطوارئ بمديرية حوف - محافظة المهرة، ولليوم الرابع على التوالي، أعمال حملة الرش والتعقيم لمنفذ «صرفيت»، والتي نفذتها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحت شعار: «لتكن المهرة خالية من كورونا».



وتهدف الحملة الى تعقيم المنفذ ضد كافة الجراثيم والاوبئة، بما يسهم في ايجاد بيئة صحية خالية من الأمراض، الى جانب توعية الناس والعاملين في المنفذ والاهالي عامة، بمخاطر وباء كورونا، واسباب تفشية والطرق الصحية السليمة للوقاية منه.

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وتأتي الحملة في اطار التدابير والجهود الاستباقية التي اتخذتها السلطة المحلية بمديرية حوف، احترازاً من تفشي وباء كورونا .. سيما في هذه المرحلة الخطيرة التي اجتاح فيها هذا الفيروس القاتل مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر ان تتواصل اعمال الحملة خلال الأيام القادمة .. وذلك بمشاركة عدد من الشباب العاملين في المؤسسات والجمعيات المحلية، وبما يسهم في تغطية وتعقيم كافة مراكز ومناطق مديرية حوف كاملة، بما فيها تلك المناطق الواقعة في أطرافها.

واعربت لجنة الطوارئ بمديرية حوف عن شكرها وتقديرها البالغين لكافة الجهات والمؤسسات المشاركة في الحملة وفي مقدمتها: «منتدى شباب حوف - وجمعية بوادر الخير»، وكذا جميع الشباب والأهالي المتطوعين .. مؤكدة ان مشاركتهم في الحملة دليل على وعيهم، وحرصهم الكبير على سلامة المديرية وأبناءها، ومحافظة المهرة بشكل عام