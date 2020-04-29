مخترع حضرمي ينهي إبتكاره الخاص بوباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أنهى مخترع حضرمي إبتكاره الخاص بوباء فيروس كورونا المستجد، أوفيد 19، والذي حمل اسم bangle K..A..B .



وقال المخترع الحضرمي/ عوض خالد محفوظ باحميش في منشور على حسابه في الفيسبوك، أن هذا الابتكار تم تقييمه من قبل مؤسسة حضرموت والتقدم العلمي .. مشيراً إلى أن الإبتكار عبارة عن جهاز يوضع في رجل الأشخاص الوافدين من خارج الدولة، حيث يقوم الجهاز بعملية المراقبة والتتبع الدائم لهم خلال فترة الحجر لتقليل عملية حركتهم ونقلهم للوباء.

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واشار المخترع باحميش أن مؤسسة حضرموت للإختراع والتقدم العلمي تعرفت على الجهاز وتقنياته ليعمل بصورة ممتازة.

وقدم المخترع باحميش شكره وتقديره للشيخ/ عمرو بن حبريش العليي وكي أول محافظ محافظة حضرموت والدكتور / عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير على دعمهما السخي لإنجاح هذا الإبتكار.

يشار إلى أن المخترع باحميش قد قدم العديد من الإختراعات كان آخرها الإختراع الخاص باكتشاف الأطعمة الفاسدة في دولة ماليزيا الصديقة وتحصل على الميداليتين الفضية والميدالية الذهبية كميدالية شرفية.