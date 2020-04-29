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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يؤكد تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.
واكد الدكتور باعوم في حديث لقناة اليمن الفضائية تسجيل 5 حالات إصابة بهذا الوباء وان الفرق الطبية تقوم بما يلزم.
وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت، غير أن مكتب الصحة بساحل حضرموت، أعلن الاثنين الماضي، عن شِفاء تلك الحالة تمامًا.
وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، أكدت مساء الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أوفيد 19 .
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة لها على حسابها في تويتر، وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً
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