ياسر العواضي يكشف لأول مرة جرائم الحوثيين في البيضاء ويوجه نداء للقبائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، لأول مرة جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء التي ينتمي إليها .



وقال العواضي في سلسلة تغريدات له بتويتر، "اللهم قد اشهدناك بأن مشرفين الحوثي في البيضاء وكلهم من الشعف قد بغوا وهتكوا الاعراض واغتصبوا الارض واهانوا اهلها وهدموا بيوتهم وقد ابلغنا قيادتهم عبروسطاء لعلهم يستنكرواجرائم مشرفينهم في رداع وقيفه والسواديه والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعه ومكيراس والملاجم وبقية المديريات" .

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واضاف "وآخرها جريمة هجم الدمن وهتك العرض في الطفه وقتل بنت الاصبحي في هذا الشهر المبارك والحرام في رابعة النهار جريمة يندى لها الجبين ووصمة عار في جباه فاعلينها ووصمة عار في جبيننا جميعا" ان سكتنا فلا بارك الله فينا وقد كان موقفنا ضد العدوان موقف عن قناعة ومازال ولكنه ليس شيك على بياض" .

وتابع "يفعل به الحوثيين ما يشائوا لا والله لا كنا ولا عشنا وسيظل موقفنا الوطني كما هو وامام قيادة الحوثيين الخيار اما ان ترفع طغاتها من البيضاءاو ان تتركنا وهم نتقاتل قبائل لقبائل .. داعياً كل مشايخ البيضاء ورجالها وشبابها من كل الاطراف للجهوزية العالية من هذه اللحظه لوقتها في وقت نتنابى عليه حسب الطريقة المعروفة بالنابي والاشاره فقط وليس اتصالات او اجتماعات جهوزية لفزعة قبلية خالصة لابناء المحافظة .

وقال "وليعلم الشعف انها لن تمر لهم ومن سبقنا من ابناء البيضاء براس ذي قتل بنت الاصبحي او حمود شثان مشرف الجريمةفله مني عشرة مليون ريال شرهته وقد ابلغنا الوسطاء بمطالبنا ورفع مشرفينهم من البيضا واعطيناهم ثلاثه ايام ويعلموا ان كل حركةمرصودةوسيتم التعامل معها ولكن على كل قبيلي بيضاني حر" .. مشدداً على الاستعداد الكامل وعدم الركون للوساطه والمهلة