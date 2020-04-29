شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ مأرب يبحث مع غريفيث التصعيد الحوثي الأخير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ مأرب، اللواء، سلطان العرادة، مع المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مستجدات الأوضاع والتصعيد الحوثي الأخير .

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وقال مكتب غريفيث في تغريدة على حسابه في تويتر، أن غريفيث ناقش في إجتماع عبر الإنترنت مع سلطان العراقة التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني .

وأكد غريفيث خلال الإجتماع من جديد أنه يجب حماية مأرب من الصراع .. مشيراً إلى أن الهجمات على مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني فقط