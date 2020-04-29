- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تحذيراً من انتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن، قد يؤدي إلى نتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك” عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المتحدث إن الأمم المتحدة اطلعت صباح اليوم على تقارير من حكومة هادي بشأن 5 حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس.
وأردف قائلا: “لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من احتمال أن يطغى الفيروس بسرعة على النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل من الإجهاد”.
ولفت إلى “وجود تحذير من علماء الأوبئة أن المرض يمكن أن ينتشر في اليمن بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع وبنتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى “.
وكانت حكومة المرتزقة اعلنت اليوم تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في محافظة عدن (جنوب).
ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي سيما في ظل الحصار المفروض على اليمن واستمرار احتجاز السفن النفطية، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة المرتزقة تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا جنوب اليمن والأمم المتحدة تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.