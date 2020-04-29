حكومة المرتزقة تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا جنوب اليمن والأمم المتحدة تحذر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تحذيراً من انتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن، قد يؤدي إلى نتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك” عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة اطلعت صباح اليوم على تقارير من حكومة هادي بشأن 5 حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس.

وأردف قائلا: “لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من احتمال أن يطغى الفيروس بسرعة على النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل من الإجهاد”.

ولفت إلى “وجود تحذير من علماء الأوبئة أن المرض يمكن أن ينتشر في اليمن بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع وبنتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى “.

وكانت حكومة المرتزقة اعلنت اليوم تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في محافظة عدن (جنوب).

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي سيما في ظل الحصار المفروض على اليمن واستمرار احتجاز السفن النفطية، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.