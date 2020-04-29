تعرف على" السعر الغ #1740;ر متوقع لإطلالة #1740;اسم #1740;ن صبري في برنامج رامز جلال .. تفاصيل صادمة !

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على" السعر الغیر متوقع لإطلالة یاسمین صبري في برنامج رامز جلال .. تفاصيل صادمة !

وقعت الفنانة یاسمین صبري، ضحیة مقلب الفنان رامز جلال، "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"،

مساء أمس والذي یقنع فیھ الضحایا أنھ برنامج آخر، قبل أن یتفاجأوا أنھم ضحیة رامز جلال.

وظھرت یاسمین صبري في البرنامج بإطلالة كاجوال، حیث ارتدت بنطلون أسود مع تى شیرت بسیط بنفس اللون من دار الأزیاء



العالمیة بالمان وقد بلغ سعر الـ تي شیرت بحسب ما ذكرت "صدى البلد"، 395 دولارا أمریكیا، و نسقت معھما جاكیت جینز

وأكملت یاسمین صبرى إطلالتھا بحقیبة ید أنیقة باللون البینك من دار الأزیاء العالمیة fendi ووصل سعرھا إلى 3950 دولارا

أمریكیا ونسقت معھا حاملة ید بلغت 990 دولارا.

واعتمدت یاسمین صبرى على خصلات شعرھا الاسود المنسدلھ على كتفیھا، فیما اختارت ماكیاج جذابا مرتكزا على الألوان

المتناسقة مع لون بشرتھا.

جديد اب برس

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