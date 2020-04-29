شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل في الكويت" سيدة تشنق نفسها لهذا السبب الذي صدم كل الكويتيين..تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل في الكويت" سيدة تشنق نفسها لهذا السبب الذي صدم كل الكويتيين..تفاصيل !

أقدمت وافدة من الجنسية النيبالية على شنق نفسها داخل غرفتها الخاصة في محافظة الأحمدي بالكويت وفارقت الحياة. وفي التفاصيل، فإن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن حالة انتحار في إحدى مناطق محافظة الأحمدي، فتوجهت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وعند وصول عناصرها شاهدوا الجثة معلقة. جديد اب برس Advertisements ​

وقال مصدر أمني لصحيفة الراي إن التحقيق الأولي كشف أن الجثة تعود إلى امرأة نيبالية، فيما لم تتضح، حتى الساعة، الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار، وتم رفع الجثة وأحيلت إلى الطب الشرعي، وسُجلت قضية جار التحقيق في ملابساتها. وخلال فترة حظر التجوال التي يشهدها الكويت سُجلت عدة حالات انتحار وجرائم قتل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل في الكويت" سيدة تشنق نفسها لهذا السبب الذي صدم كل الكويتيين..تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.