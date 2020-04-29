شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير" مستشفى الوالي يعلن عن اصابة سبعة اطباء بالعاصمة المؤقتة عدن، بفيروس كورونا تفاصيل ووثيقة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير" مستشفى الوالي يعلن عن اصابة سبعة اطباء بالعاصمة المؤقتة عدن، بفيروس كورونا تفاصيل ووثيقة !

وقالت مصادر طبية لمراسل " أحداث نت " أن أطباء في مستشفيين بعدن اصيبوا بوباء كورونا نتيجة لمخالطتهم لحالات مصابة بنفس الوباء اسعفت خلال اليومين الماضيين.

وأضافت المصادر أن الأطباء المصاببين تم وضعهم في محجر بمستشفى الوالي.

جديد اب برس

Advertisements

​



وفي السياق أعلنت إدارة مستشفى الوالي بعدن عن اغلاق قسم الطوارئ فيها بعد تعرض عدد من أطبائها لإصابة بفيروس كورونا جراء مخالطتهم لمصابين بالفيروس.

ولفتت الإدارة إلى أنها ستستمر بمتابعة الحالات المرقدة لديها في العناية حتى تتمكن من عمل حلول في توفير طواقم طبية بديلة.