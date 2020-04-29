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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الحكومة تعترف بـ 5 إصابات بفيروس كورونا .. في عدن .. ومصدر طبي يؤكد تسجيل 27 حالة بينها 10 حالات وفاة (اسماء + وثيقة)!

اعلنت الحكومة الشرعية، اليوم ، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا عبر حسابها على تويتر: "تم تسجيل 5 إصابات بكورونا في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً".

يأتي ذلك بعد تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن يكون فيروس كورونا قد انتشر في اليمن دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

جديد اب برس

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هذا وكان مصدر طبي في مستشفى الوالي بالعاصمة المؤقتة عدن، قد كشفت أمس، عن وفاة أكثر من 10 مواطنين بوباء كورونا وإصابة آخرين في المدينة.

وقال المصدر ، ان المواطن اكرم حسن محمود اسعف في العاشرة من ليلة السبت 25 أبريل الجاري، الى مستشفى الوالي بعدن وكان يشكو من حمى وكحة وضيق شديد في النفس وتشبع الاكسجين58% . في اكسجين الصدرbilateral creptaion والضغط 140/90. وهي نفس أعراض فيروس كورونا.

واضاف المصدر أنه بعد ان ساءت حالة المريض تم عمل انبوب تنفس وانعاش فقد العلامات الحيوية وتمت محاولة انعاشه لمدة مايقارب ساعة بعدها توفي عن عمر يناهز 50سنة.





وعن شقيق المتوفي أكرم حسن محمود ، قال إن سعيد حسن محمود البالغ من العمر 58 عاما والذي تم احضاره لمستشفى الوالي، الاثنين قبل صلاة الظهر وقد زهقت روحه ، حيث أكد مرافقوه انه كان يعاني من سعال وحمى وضيق شديد بالتنفس لعدة ايام وفقد الوعي وهم بالطريق الى المستشفى رغم محاولتهم القيام بانعاشه وتوفى متاثرا بنفس الاعراض التي توفي منها شقيقه.

واوصح ان مريض آخر رأه فجر الثلاثاء (وقت السحور) في قسم عناية الحزام الامني بمستشفى الجمهورية ،يعاني اعراض جهاز تنفسي والتهاب شديد في الصدر ،وقد دار به اهله كل المستشفيات. تشبع الاكسجين كان %38 وضيق شديد في التنفس وصلناه على جهاز التنفس الصناعي ..بعد الساعة 6 الصباح توفي.

وبشأن المحجر الصحي قال المصدر "ان محجر الامل الصحي الذي اشيع انه جاهز غير مجهز بالكامل وكلما احيلت اليه حالة يتم اعادتها من قبل الحراسة الذين يؤكدون عدم جاهزيته.





وكشف المصدر لمراسل " أحداث نت " عن استدعاء المجلس الانتقالي لهم لاجبارهم استقبال الحالات في المستشفيات. مضيفاً بأنهم رفضوا ذلك حتى لا ينتشر الوباء بين المرضى والاطقم الطبية وأسرهم وعموم أبناء عدن.

ولفت إلى أن رفضهم محاولة الانتقالي إجبارهم على استقبال حالات الإصابة باعراض فيروس كورونا ، ناتج أيضا عن عدم اختصاص المستشفيات بعدن باستقبال تلك الحالات . داعياً إلى سرعة إنشاء محجر لاحتواء حالات الوباء.

وأكد المصدر ان عدد حالات الوفاة بوباء كورونا وصلت إلى أكثر من 10 حالات فيما تصل حالات الإصابة إلى 17 حالة في العاصمة المؤقتة عدن خلال ثلاثة أيام .

وهذه اسماء بعض حالات الوفاة بأعراض وباء كورونا في عدن وفقاً للمصدر ذاته:

1. عبدالقادر مارش (الشيخ عثمان)

2. غالب زيد احمد (دارسعد)

3. امين مقطري (دارسعد)

4. العقيد اكرم ابراهيم الصياد (المنصورة)

5. مروان ابراهيم الصياد (المنصورة)

6.عبدالله سند (المنصورة)

7.حسين بيضاني (المنصورة)

8.اكرم حسن محمود (المنصورة)

9. ازهار احمد (دارسعد) طالبة في الصف الثامن

10. سعيد حسن محمود (المنصورة)

11. عارف ناجي (المنصورة)

وفي السياق أعلنت إدارة مستشفى الوالي بعدن عن اغلاق قسم الطوارئ فيها بعد تعرض عدد من أطبائها للإصابة بفيروس كورونا جراء مخالطتهم لمصابين بالفيروس.

ولفتت الإدارة إلى أنها ستستمر بمتابعة الحالات المرقدة لديها في العناية حتى تتمكن من عمل حلول في توفير طواقم طبية بديلة.