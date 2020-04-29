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عدن - ياسمين التهامي - محافظ محافظة عدن " يصدر تصريح ناري ومدوي للامارات واتباعة الانتقاليين في عدن .. تفاصيل ونص البيان !

كد وزير التربية والتعليم ، محافظ عدن الاسبق الدكتور يحيى محمد الشعيبي ، أن وحدة اليمن واستقلالها قضايا ثابتة ومحل إجماع ودعم وطني وإقليمي ودولي.

كما اكد الدكتور الشعيبي في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم ، أن إعلان المجلس الانتقالي -حالة الطوارئ والإدارة الذاتية- يهدد بالمزيد من التعقيد والصعوبات في المشهد اليمني، ويعرقل توحيد الصفوف، كما يمثل عرقلة للجهود الرامية لتحسين الخدمات لسكان العاصمة المؤقتة عدن، الذين يواجهون ظروفا في غاية الصعوبة خاصة عقب كارثة السيول التي واجهتها مؤخراً.

جديد اب برس

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وقال محافظ عدن الاسبق : إن الإعلان يمثل تهديدا خطيرا لجهود تنفيذ اتفاقية الرياض، التي وقع عليها المجلس.. محذرا من عواقب ونتائج خطيرة في حال التهرب من تنفيذ اتفاقية الرياض.





ويعد وزير التربية والتعليم محافظ عدن الاسبق الدكتور يحيى محمد الشعيبي، الذي ولد بمحافظة لحج، من ابرز القيادة والشخصيات السياسية والأكاديمية اليمنية المدافعة عن وحدة واستقلال وسيادة اليمن .