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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي " عبدربه منصور هادي وعيدروس الزبيدي هذا ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة اليمنية والانتقالي في مقر التحالف بعدن .. تفاصيل !

انتهى لقاء جمع قيادات من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن عصر الأحد بمقر التحالف العربي بعدن إلى الاتفاق على منح المجلس الانتقالي فرصة إلى يوم غدا الاثنين لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال مصدر شارك في الاجتماع لصحيفة "عدن الغد" ان المجتمعون اتفقوا على تنفيذ اتفاق الرياض في شقه الأمني والعسكري صباح يوم الاثنين ومنح الأطراف فرصة التنفيذ إلى ظهر الاثنين. جديد اب برس Advertisements ​ وأشار المصدر إلى ان الأطراف التي شاركت في الاجتماع توافقت على ذلك بحضور وضمانة قيادات التحالف بعدن.

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