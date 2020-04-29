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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..ترحيل كافة المغتربين اليمنيين من الاراضي السعودية واعادتهم الى اليمن قانونيا وبالقوة الجبرية وبدون اي استثناء ( نص قانون الترحيل )

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