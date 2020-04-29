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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: وفاة الرئيس هادي بنوبة قلبية..والسعودية تتكتم عن اعلان الامر وتنتظر وصول هذه الشخصية اليمنية البارزة الى الرياض لتولي منصب الرئيس

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جراء أزمة قلبية وعدم تمكنه من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لجائحة فيروس كورونا.

ولفتت المصادر بأن السعودية ترفض اعلان الامر بانتظار وصول رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الذي تم الاتفاق على تعيينه خلفا للرئيس هادي في حين ظل نائب الرئيس علي محسن في منصبه نائبا للبركاني.

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وذكرت المصادر عن مسؤول في الشرعية أن الرئيس هادي الذي يعاني من مشكلة صحية في القلب، دخل قبل أسبوعين في موت سريري، وأن من يقوم بمهامه هو مدير مكتبه، إلى جانب عدد من المستشارين.

مشيرة إلى أن هادي لم يتمكن من السفر إلى أمريكا لإجراء الفحوصات الطبية جراء انتشار جائحة كورونا.