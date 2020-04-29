وزارة الخدمة تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة عيد العمال العالمي، عوضا عن يوم الجمعة الذي يصادف يوم إجازة رسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن إعلان هذه الإجازة يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .

ورفعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة العمال والعاملات من أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

