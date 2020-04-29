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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تسجيل حالات كورونا .. الأوقاف تقرر تعليق الصلاة في كل مساجد عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قررت وزارة الأوقاف والإرشاد تعليق صلاة الجماعة في مختلف مساجد العاصمة عدن، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أوفيد 19 .
وقالت الوزارة في تعميم موجه لمختلف أئمة وخطباء مساجد عدن، "بعد إعلان وزارة الصحة عن ثبوت وجود حالات لوياء كورونا في مدينة عدن، فإنه يتم إغلاق المساجد م/ عدن بصورة عاجلة وتعليق الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، ويكتفى برفع الأذان فقط في المساجد، ومن يخالف في ذلك فسوف بتحمل تبعات ذلك".
وأضافت "وعليكم أيضا بتذكير الناس وحثهم - عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال - على أداء الصلوات في بيوتهم، وملازمة الأذكار والاستغفار، والإكثار من الدعاء والعودة إلى الله سبحانه ، فإنه لما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة"، كما عليكم أن تحثوهم على الأخذ بالأسباب المشروعة الوقائية من الأمراض والأوبئة من نظافة ونحوها من الوسائل المعروفة والمتبعة صحية من عزل وحجر صحي"
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