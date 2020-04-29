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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدعم الفلبين بسبعة أطنان من المساعدات الطبية لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات، الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستفيد من المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.
وقال حمد سعيد حمد عبيد الزعابي سفير الإمارات لدى الفلبين في تصريح له بهذا الشأن: "تؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدات الطبية التزامها بمد يد العون للفلبين التي يجمعنا بها علاقة شراكة عميقة، ونأمل في أن يمكنها هذا الدعم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس (كوفيد-19)".
وأضاف أن دولة الإمارات تعبر عن تضامنها مع جميع الدول التي تعمل على احتواء ومواجهة وباء كوفيد-19".
وأرسلت الإمارات أكثر من 334 طنا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة استفاد منها ما يقارب 334 ألفا من المهنيين الطبيين
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