شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 820 سلة غذائية في مأرب وعدن للاسر النازحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 670 سلة غذائية رمضانية للنازحين في محافظة مأرب، استفاد منها 318 أسرة نازحة ومتضررة.



كما وزع المركز في عدن 150 سلة غذائية تزن 11 طنًا، استفادت منها 150 أسرة.

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