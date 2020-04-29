شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : هذا ماحدث في العاصمة صنعاء قبل ساعات وتسبب بوفاة رجل وإصابة امرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي رجل واصيبت امرأة بانهيار منزل قديم عليهما في مدينة صنعاء القديمة صباح الثلاثاء.

وقال خالد الابراهيمي رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية لـ 26سبتمبرنت ان الكثير من منازل صنعاء القديمة اصبحت آيلة للسقوط وتحتاج الى ترميم . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وناشد قيادة الدولة وكافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة المالية وأمانة العاصمة والهيئة العامة للزكاة ووزارة الأوقاف وكافة رجال الأعمال وفاعلين الخير بالوقوف الى جانبها ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتتمكن من القيام بواجبها في صيانة وترميم المنازل في المدينة التاريخية الآيلة للسقوط وخاصة في مدينة صنعاء القديمة ومدينة ثلا التاريخية .

مشيرا الى ان كثير من البيوت تفقد بعض اجزائها وتهدد بانهياراتها خاصة في ظل موسم الأمطار الغزيرة التي من بها الله سبحانه وتعالى على بلادنا هذا العام.

واضاف إن الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية الهامة هو مسؤولية تتحملها كافة الجهات الرسمية في الدولة كما ينص قانون الحفاظ رقم 16 لسنة 2013م وكافة افراد المجتمع كونها تعد المرتكز الاساسي في موروثنا الثقافي الإنساني لليمن حفظ الله اليمن وأهلها من كل مكروه.