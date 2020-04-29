شكرا لقرائتكم خبر عن باريس ينافس تشيلسي وبرشلونة على صفقة برازيلية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت تقارير صحفية، يوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان، انضم لسباق تشيلسي وبرشلونة، على لاعب بورتو أليكس تيليس.
ووفقا لصحيفة "أبولا"، فإن باريس سان جرمان قدم عرضا مبدئيا لضم تيليس تبلغ قيمته 19 مليون جنيه إسترليني.
وينتهي عقد البرازيلي تيليس (27 عاما) مع بورتو صيف 2021، علما بأن تشيلسي يرغب في ضم اللاعب، بعدما انهارت آماله في ضم ظهير ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي بن تشيلويل.
ويقدم تيليس مستويات جيدة مع بورتو، وربطته تقارير صحفية عديدة في الصيف الماضي بأتلتيكو مدريد ويوفنتوس، إلا أن اللاعب البرازيلي فضل البقاء في صفوف فريقه البرتغالي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وقد يتغير توجه اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا سيما وأن بورتو سيصبح معرضا لفقدانه خدماته بالمجان عند انتهاء عقد.
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