شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم: مفاجأة من العيار الثقيل «يكشفها وزير بارز في الشرعية»تفضح علاقه رئيس الحكومة معين عبدالملك باعلان الانفصال ويكشف عن مفاوضات اجراها مع الامارات ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل في الحكومة اليمنية المستقيل، صالح الجبواني، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، إن "الانتقالي الجنوبي" أداة بيد الإمارات تستخدمها للتفتيت لا أقل ولا أكثر.

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وأكد الجبواني في تصريح لقناة "المهرية"، أن محمد بن زايد يسعى لإعادة رسم الجغرافيا في المنطقة من خلال ضرب الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أنه تم "تفتيت النخبة اليمنية وإذلالها وتشتيتها، وإذلال البعض منها بالرواتب".

وأوضح أن أداء رئيس الحكومة "معين عبدالملك"، أغرى الإمارات وهذا دفعهم لطرح استمراره على رأس الحكومة، وقد بقي ثلاثة أشهر في عدن بعد الانقلاب، وكأنه يشرعن ما يقوم به الانتقالي.

وتابع: ”رئيس الحكومة كان يتفاوض مع الإماراتيين، وكان يلتقي مع الوفد الإماراتي في جدة بشكل يومي“، وأضاف "وصلت الأمور في عدن إلى هذه النقطة لأن الأداء السياسي للشرعية لم يكن عند مستوى الأحداث".

وكشف الجبواني أن التحالف هدّد بقصف قوات الجيش اليمني التي تم حشدها في "شقرة" بمحافظة أبين، بعد رفض الانتقالي.

واعتبر وزير النقل أن السعوديين أصبحوا شركاء أساسيين في القرار، منوهاً إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ضدّ ما حصل لكن وجوده في الرياض قيّده كثيراً، مؤكداً أن أبناء الجنوب ضد مشروع الانتقالي إلا أن غياب القيادة سيجعل هذا المشروع أمر واقع.