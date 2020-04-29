شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السديس يزف بشرى سارة للجميع ويكشف موعد عودة الصلاة في الحرمين والطواف في الكعبة.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن العودة للصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون في غضون أيام بعد نحو شهرين على إغلاقهما بسبب فيرو كورونا.

وكان السديس يتحدث عن آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الحرم المكي المقدس عندما قال “أبشر واطمئن إنها إن شاء الله أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود الى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعود الأمور كما كانت”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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موعد عودة الصلاة والطواف في الحرمين



ولم يكشف السديس في حديثه الذي نشره حساب رئاسة شؤون الحرمين على “سناب شات” مساء الثلاثاء عما إذا كانت هناك شروط على من سيسمح لهم بدخول الحرمين، كالسن مثلاً، كما لم يوضح إن كان سيُسمح بأداء العمرة للراغبين.